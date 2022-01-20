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25 минут назад

Песков отказался оценить предложение о признании ЛНР и ДНР до голосования Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проект обращения депутатов КПРФ к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенные республики Донбасса.

Кремль отреагировал на обращение о признании ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об инициативе КПРФ, представители которой сочли необходимым предложить главе государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы создать правовые основы межгосударственных отношений, которые бы обеспечили регулирование всех аспектов сотрудничества, в том числе в вопросах безопасности.

Песков подчеркнул, что существует определенная процедура, согласно которой в Думе должно пройти голосование по депутатской инициативе.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «не считает возможным» что-то говорить до завершения этой процедуры. Кроме того, Песков отметил, глава государства «не информирован» об этом письме, «потому что его пока нет».

В Госдуме назвали поспешными предложения о признании ДНР и ЛНР

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

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