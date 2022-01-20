В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
4 часа назад

Захарова прослезилась во время речи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, произнося речь о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны, не смогла сдержать эмоции. Дипломат прослезилась, говоря об ужасах тех времен, сообщают «Известия».

Захарова прослезилась во время речи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам, потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксально, трагедия и масштаб того, что пережила наша страна, ощущаются все острее», - объяснила Захарова свое состояние во время выступления.

Кроме того, дипломат посоветовала иностранным гражданам и сотрудникам зарубежных представительств в России посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Представитель МИД РФ напомнила, что 12 января 1943 года советские войска начали наступательную операцию, получившую кодовое название «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

«Мы как Министерство иностранных дел рекомендуем этот музей и, конечно, мемориал на Пискаревском кладбище и многие другие исторические памятники и объекты к посещению всем гостям нашей страны. Ну и, конечно, коллегам-дипломатам, в Санкт-Петербурге распложено немало консульств иностранных государств», - добавила она в ходе брифинга.

Политика,Мария Захарова,МИД,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители