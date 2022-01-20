Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, пишет РИА Новости.

На вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России, глава Белого дома ответил: «Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг».