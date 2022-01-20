РФ возмутило поведение персонала ООН

«Мы понимаем, что большие проблемы с COVID – это есть и в нашей стране, и в любой стране. Но сегодня проблема в том, как принимаются решения, что нам делать. Мы присоединяемся к тем делегациям сегодня, которые обращают особое внимание на то, что ООН надо возвращаться к нормальной работе, тем более что местные власти не вводят локдаунов, не закрывают бизнесы, и что сами делегаты вакцинированы», — отметил зампостпред.