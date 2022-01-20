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17 минут назад

Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний

Россия призывает председателя Генассамблеи ООН Абдуллу Шахида созвать в ближайшее время брифинг по бесперебойности работы штаб-квартиры организации в условиях эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Чумакова.

РФ возмутило поведение персонала ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, некоторые ооновцы не считают нужным приходить в здание, но при этом посещают заведения общественного питания и магазины в городе.

«Мы сегодня видим, как много персонала ООН самоотверженно работает, несмотря на тяжелые условия. С сожалением осознаем, что есть и персонал, который злоупотребляет сегодняшней ситуацией, продолжая ходить в рестораны и магазины, но считая, что прийти в офис необязательно и что это несущественно», — указал Чумаков.

По его словам, РФ считает, что с этим надо подробно разбираться всем государствам-членам ООН. Как напомнил дипломат, в январе сложилась ситуация, когда два межправительственных заседания в ООН не были проведены.

«Мы понимаем, что большие проблемы с COVID – это есть и в нашей стране, и в любой стране. Но сегодня проблема в том, как принимаются решения, что нам делать. Мы присоединяемся к тем делегациям сегодня, которые обращают особое внимание на то, что ООН надо возвращаться к нормальной работе, тем более что местные власти не вводят локдаунов, не закрывают бизнесы, и что сами делегаты вакцинированы», — отметил зампостпред.

На брифинге предполагается обсудить логику Секретариата ООН по дальнейшему обеспечению работы делегаций.

Политика,Дмитрий Чумаков,Генассамблея ООН,РИА Новости,
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