Захарова показала стол переговоров Лаврова и Блинкена

Стол во время переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном будет украшен цветочной композицией из сирени и орхидей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Все готово. Предвижу вопросы про цветы на столе - сирень и орхидея", - написала она.

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20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждения проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

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Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов выразил надежду на то, что главы внешнеполитических ведомств России и США смогут достичь успехов в ходе переговоров по вопросам гарантий безопасности.