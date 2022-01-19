Президент Ирана совершил намаз в Кремле после переговоров с Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля . Фотографию иранского лидера во время вечерней молитвы опубликовало агентство Tasnim в Telegram .

На кадре изображен Раиси на специальном молитвенном коврике в Екатерининском зале Кремля, где прошла встреча двух лидеров.

Главы России и Ирана встретились в Кремле 19 января. Это первый визит Раиси в Москву с момента вступления в должность в августе прошлого года. Они обсудили санкции США, двусторонние отношения России и Ирана, в частности, увеличение объема торговли между двумя государствами, а также иранскую ядерную сделку.