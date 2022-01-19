России предрекли судьбу Казахстана

Россия может повторить судьбу Казахстана, если не поднять минимальный размер оплаты труда. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Российские СМИ довольно подробно показали миротворческие усилия ОДКБ в Казахстане. Но не было сказано о главном. А главное заключается в нищете, русофобии, национализме и униженности, "благодаря" которым создавалась почва для социального взрыва», — написал Зюганов.
По его словам, в Казахстане 44% жителей хватает денег только на еду, прожиточный минимум там — 6300 рублей.
«Это в два раза меньше, чем в России. Хотя у нас он тоже, по сути дела, нищенский. И отказ "Единой России" принять наше предложение — утвердить МРОТ в 25 тысяч рублей — абсолютно не обоснован!» — добавил Зюганов.
При этом он уверен, что данное решение властям РФ «все равно придется принимать, иначе нищета, социальное неравенство и народное недовольство продолжат усиливаться».