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9 минут назад

России предрекли судьбу Казахстана

Россия может повторить судьбу Казахстана, если не поднять минимальный размер оплаты труда. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

России предрекли судьбу Казахстана
Фото: ReutersReuters

«Российские СМИ довольно подробно показали миротворческие усилия ОДКБ в Казахстане. Но не было сказано о главном. А главное заключается в нищете, русофобии, национализме и униженности, "благодаря" которым создавалась почва для социального взрыва», — написал Зюганов.

По его словам, в Казахстане 44% жителей хватает денег только на еду, прожиточный минимум там — 6300 рублей.

«Это в два раза меньше, чем в России. Хотя у нас он тоже, по сути дела, нищенский. И отказ "Единой России" принять наше предложение — утвердить МРОТ в 25 тысяч рублей — абсолютно не обоснован!» — добавил Зюганов.

При этом он уверен, что данное решение властям РФ «все равно придется принимать, иначе нищета, социальное неравенство и народное недовольство продолжат усиливаться».

Политика,Геннадий Зюганов,КПРФ,Единая Россия,
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