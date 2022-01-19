В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
5 минут назад

Песков: «Северный поток – 2» отключить невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невозможность отключить газопровод из России в Германию «Северный поток – 2» тем, что его еще не включили, пишет ТАСС.

Песков: «Северный поток – 2» отключить невозможно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», - пояснил Песков.

Он отметил, что обстановка на Украине в настоящий момент «действительно, весьма и весьма напряженная». Он добавил, что к напряженности ситуации вокруг Украины приводят поставки туда вооружения, различные маневры, а также полеты авиации НАТО и западноевропейских стран.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы на это также обращали внимание, в том числе в Берлине. Он подчеркнул, что Россия весьма дорожит отношениями с Германией.

«Они важны для нас. И мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», - заключил Песков.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители