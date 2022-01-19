Песков: «Северный поток – 2» отключить невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невозможность отключить газопровод из России в Германию «Северный поток – 2» тем, что его еще не включили, пишет ТАСС.
«Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», - пояснил Песков.
Он отметил, что обстановка на Украине в настоящий момент «действительно, весьма и весьма напряженная». Он добавил, что к напряженности ситуации вокруг Украины приводят поставки туда вооружения, различные маневры, а также полеты авиации НАТО и западноевропейских стран.
По его словам, Москва хотела бы, чтобы на это также обращали внимание, в том числе в Берлине. Он подчеркнул, что Россия весьма дорожит отношениями с Германией.
«Они важны для нас. И мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», - заключил Песков.