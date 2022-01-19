Песков: «Северный поток – 2» отключить невозможно

«Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», - пояснил Песков.