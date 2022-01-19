В МИД оценили риски войны в Европе

Полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны. Уверенность в этом выразил сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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«Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», - заверил замглавы МИД России.

Он также отметил, что в Москве видят угрозу в том, что Украина «становится все более интегрированной в НАТО», и намерены «ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам».

«И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, которым надо пойти для дипломатического решения», - подчеркнул Сергей Рябков.

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).