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27 минут назад

Поклонская рассказала о сообщениях с угрозами покушения на нее

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что в дежурную часть МВД России по данному региону поступали сообщения о якобы готовящемся покушении на нее. Об этом сообщает MK.ru.

По словам Поклонской, заявитель угрожал, что ее дом планируется поджечь, а также о запланированном взрыве. Экс-прокурор отметила, что гражданином Украины заявитель не является.

В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом

Ранее сегодня Наталья Поклонская сообщила, что не будет послом России в Кабо-Верде. Как заявила женщина, отказ от должности связан с личными обстоятельствами.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – пояснила Наталья.

Напомним, Поклонская занимала должность прокурора Крыма с марта 2014 года по октябрь 2016 года, а после стала заместителем председателя Комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил ее послом России в Республике Кабо-Верде.

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