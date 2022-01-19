Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что в дежурную часть МВД России по данному региону поступали сообщения о якобы готовящемся покушении на нее. Об этом сообщает MK.ru.

По словам Поклонской, заявитель угрожал, что ее дом планируется поджечь, а также о запланированном взрыве. Экс-прокурор отметила, что гражданином Украины заявитель не является.

Ранее сегодня Наталья Поклонская сообщила, что не будет послом России в Кабо-Верде. Как заявила женщина, отказ от должности связан с личными обстоятельствами.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – пояснила Наталья.