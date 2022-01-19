Геннадий Гудков сообщил об обыске в своем офисе

В офисе экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова идет обыск. Об этом сообщил сам депутат. По его словам, следственные действия проходят в новом офисе, который организовали в квартире на Таганке, передает «Интерфакс».

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По словам Гудкова, туда перевезли вещи, поскольку помещение, которое раньше снимали, его продают. Обыски также прошли и в прежнем офисе Гудкова на Белорусской.

Гудков отметил, что о проведении следственных действий его не уведомили.

Следователь сказал адвокату, что «неотложные действия идут по событиям 2015 года», обыск, в частности, проводится по делу тети Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой. Как сообщалось ранее, речь идет о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб.