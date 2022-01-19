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1 час назад

В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова и Блинкена

Москва и США прорабатывают встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве. Об этом завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова и Блинкена
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

«О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится», — сказала дипломат.

Накануне Лавров и Блинкен обсудили по телефону консультации по безопасности в Европе, состоявшиеся на прошлой неделе.

«Госсекретарь подчеркнул важность следования дипломатическому пути в дальнейшем для деэскалации напряжённости, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российских сил на Украине и рядом с ней. Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнёры, в том числе Украина», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что Блинкен посетит Киев и Берлин 19 и 20 января соответственно. После этого госсекретарь США и глава российского МИДа встретятся в Женеве.

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