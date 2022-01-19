В МИД России назвали вероятную цель протестов в Казахстане

Мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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«Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету», – цитирует РИА «Новости» замглавы МИД.

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По его словам, заинтересованным силам понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Казахстане для насильственного захвата власти.

Главной «ударной силой» Сыромолотов назвал «выходцев из некоторых стран». О каких странах идет речь, он не уточнил, заметив, что преждевременно делать выводы об организаторах этих событий.

«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот», – пояснил он.

Также он отметил, что в нападениях в Казахстане участвовали боевики, получившие опыт в зарубежных странах и «горячих точках».

«Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом», – заявил он.

Сыромолотов заявил, что мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти.

«Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан», – пояснил он.

По его словам, ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам. Он напомнил, что в контексте событий в Казахстане речь идет об «агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом».

«Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял 6 января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», – добавил замглавы МИД России.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.