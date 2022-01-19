Российский мэр повторно заразился коронавирусом

Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем Instagram .

«Мое знакомство с вирусом состоялось в октябре 2020 года. Потом прошел вакцинацию и больше года держался несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу», — написал Еремин в соцсети.

Российский мэр добавил, что имеет опыт управления городом дистанционно и продолжит контролировать ситуацию в Красноярске в режиме самоизоляции. По его словам, это особенно важно сейчас, так как населенный пункт столкнулся с сообщениями с угрозами минирования образовательных учреждений.