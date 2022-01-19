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16 минут назад

Москва призвала Оттаву не закрывать глаза на преступления Киева

Российская сторона рассчитывает, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего против собственного народа войну, жертвами которой стали тысячи мирных жителей, заявили в посольстве РФ в Оттаве.

Москва призвала Оттаву не закрывать глаза на преступления Киева
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«С крайним недоумением восприняли сообщение в Твиттер-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 18 января о том, что «почти 4,5 тыс. украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте». Подобные формулировки, высказанные от имени члена канадского кабинета, искажают действительность и не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений», – говорится в заявлении, которое опубликовано на странице российской дипломатической миссии в соцсети Twitter.

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В посольстве отметили, что «упомянутые в заявлении министра Жоли погибшие украинские «солдаты» – это участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан на востоке страны». «Российская сторона рассчитывает, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего против собственного народа войну, жертвами которой стали тысячи мирных жителей. Единственный путь к мирному разрешению конфликта – вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», – подчеркнули в дипмиссии.

Накануне глава МИД Канады в ходе визита в Киев опубликовала в Twitter сообщение о якобы имевшей место войне между Украиной и Россией, в результате которой на «восточном фронте» погибли тысячи украинских солдат. В тот же день появились сообщения о переброске спецназа Канады на Украину в рамках усилий «НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,Правительство Украины,МИД,
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