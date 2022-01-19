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45 минут назад

Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в манипуляциях на газовом рынке Европы

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в сторону «Газпрома» за создание энергетического кризиса в Европе беспочвенны. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишут РИА Новости.

«Абсолютно беспочвенны»: В РФ опровергли обвинения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Йенс Столтенберг во время своего визита в Германию согласился с мнением о том, что «Газпром» манипулирует ценами на газ в ЕС. По его словам, Москва снизила поставки газа в Европу, хотя могла значительно нарастить экспорт.

Как заявил Слуцкий, любые обвинения в сторону России за манипулирование газовым рынком «абсолютно беспочвенны». Он указал, что представители «Газпрома» уже заявили о том, что готовы поставлять в Европу дополнительные объемы газа в рамках действующих контрактов. При этом цена по ним значительно ниже, чем оптовые цены.

«В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать «Северный поток — 2», — заявил Слуцкий.

Депутат призвал генерального секретаря НАТО и европейских партнеров, пытающихся «перевалить с больной головы на здоровую» газовую проблему, перестать заниматься манипуляциями.

Политика,Йенс Столтенберг,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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