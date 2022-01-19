«Абсолютно беспочвенны»: В РФ опровергли обвинения НАТО

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Йенс Столтенберг во время своего визита в Германию согласился с мнением о том, что «Газпром» манипулирует ценами на газ в ЕС. По его словам, Москва снизила поставки газа в Европу, хотя могла значительно нарастить экспорт.

Как заявил Слуцкий, любые обвинения в сторону России за манипулирование газовым рынком «абсолютно беспочвенны». Он указал, что представители «Газпрома» уже заявили о том, что готовы поставлять в Европу дополнительные объемы газа в рамках действующих контрактов. При этом цена по ним значительно ниже, чем оптовые цены.

«В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать «Северный поток — 2», — заявил Слуцкий.