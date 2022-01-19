«Абсолютно беспочвенны»: В РФ опровергли обвинения НАТО

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в сторону «Газпрома» за создание энергетического кризиса в Европе беспочвенны. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишут РИА Новости.
Ранее Йенс Столтенберг во время своего визита в Германию согласился с мнением о том, что «Газпром» манипулирует ценами на газ в ЕС. По его словам, Москва снизила поставки газа в Европу, хотя могла значительно нарастить экспорт.
Как заявил Слуцкий, любые обвинения в сторону России за манипулирование газовым рынком «абсолютно беспочвенны». Он указал, что представители «Газпрома» уже заявили о том, что готовы поставлять в Европу дополнительные объемы газа в рамках действующих контрактов. При этом цена по ним значительно ниже, чем оптовые цены.
«В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать «Северный поток — 2», — заявил Слуцкий.
Депутат призвал генерального секретаря НАТО и европейских партнеров, пытающихся «перевалить с больной головы на здоровую» газовую проблему, перестать заниматься манипуляциями.