Глава МИД ФРГ Бербок посетила Третьяковскую галерею в Москве. Видео

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила выставку Diversity United в Третьяковской галерее во вторник в Москве перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым.

На кадрах Ruptly немецкая делегация прибывает к зданию Третьяковки, входит в галерею и позже выходит из нее.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на запланированной встрече министры иностранных дел двух стран планируют обсудить предложения российской стороны о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе.

В понедельник Бербок провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Политик отметила, что Берлин "готов к серьезному диалогу с Россией, потому что дипломатия является единственным эффективным путем для деэскалации нынешней крайне опасной ситуации".