Посла Белоруссии госпитализировали в Москве

Посол Белоруссии в России 72-летний Владимир Семашко госпитализирован в Москве в связи с сердечным приступом, пишет Телеграм-канал Mash.
В воскресенье Семашко пожаловался на проблемы с сердцем. Давление поднималось до 180/110 и выше, что могло стать причиной осложнений. Также наблюдалось учащение работы предсердий. Медики доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта. У Семашко произошло кровоизлияние в левый глаз. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Семашко занимает пост посла Белоруссии в России с ноября 2018 года.