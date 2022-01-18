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27 минут назад

Посла Белоруссии госпитализировали в Москве

Посол Белоруссии в России 72-летний Владимир Семашко госпитализирован в Москве в связи с сердечным приступом, пишет Телеграм-канал Mash.

Посла Белоруссии госпитализировали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье Семашко пожаловался на проблемы с сердцем. Давление поднималось до 180/110 и выше, что могло стать причиной осложнений. Также наблюдалось учащение работы предсердий. Медики доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта. У Семашко произошло кровоизлияние в левый глаз. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Семашко занимает пост посла Белоруссии в России с ноября 2018 года.

Политика,Владимир Семашко,
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