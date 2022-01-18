Посла Белоруссии госпитализировали в Москве

В воскресенье Семашко пожаловался на проблемы с сердцем. Давление поднималось до 180/110 и выше, что могло стать причиной осложнений. Также наблюдалось учащение работы предсердий. Медики доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта. У Семашко произошло кровоизлияние в левый глаз. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.