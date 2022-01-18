В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
49 минут назад

Мишустин призвал перевести россиян на удаленку

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал компании перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно, сообщает РИА Новости. Такое заявление премьер сделал на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

Также Мишустин заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производства тест-систем.

«Новый штамм вируса - омикрон - стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью, это демонстрирует опыт других государств», - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что в ЕС ковид ежедневно выявляют у сотен тысяч людей, а статистика в США показала миллион заболевших.

«Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь омикрон пришел и в Россию», - подчеркнул премьер.

В ноябре в Южной Африке и Гонконге начал распространяться омикрон-штамм коронавируса, сейчас он активно распространяется по всему миру. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

В Кремле допустили возвращение антиковидных мер в регионах

Случаи заражения омикроном уже выявили в разных регионах России.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходятся на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон-штамм и другие варианты. Она подчеркнула, что омикрон уже доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Всего он выявлен в 42 регионах страны.

Политика,Видео,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,ЕС,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители