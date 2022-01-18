Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал компании перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно, сообщает РИА Новости. Такое заявление премьер сделал на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

Также Мишустин заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производства тест-систем.

«Новый штамм вируса - омикрон - стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью, это демонстрирует опыт других государств», - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что в ЕС ковид ежедневно выявляют у сотен тысяч людей, а статистика в США показала миллион заболевших.

«Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь омикрон пришел и в Россию», - подчеркнул премьер.

В ноябре в Южной Африке и Гонконге начал распространяться омикрон-штамм коронавируса, сейчас он активно распространяется по всему миру. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Случаи заражения омикроном уже выявили в разных регионах России.