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17 минут назад

В Кремле допустили возвращение антиковидных мер в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают введение всероссийского локдауна, но допускают региональные ограничительные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле допустили возвращение антиковидных мер в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Введение] никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место», - сказал Песков.

Он напомнил, что у руководителей регионов есть особые полномочия, в соответствии с которыми они могут применять антикоронавирусные меры.

«Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма омикрон, поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», - заключил Песков.

В ноябре в Южной Африке и Гонконге начал распространяться омикрон-штамм коронавируса, сейчас он активно распространяется по всему миру. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Случаи заражения омикроном уже выявили в разных регионах России. В администрации Пермского края ранее допустили введение ограничений вплоть до локдауна, если жители не будут соблюдать меры профилактики и заболеваемость будет расти.

Политика,Дмитрий Песков,
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