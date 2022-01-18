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45 минут назад

Глава фракции ЕР объяснил отказ от рассмотрения закона о QR-кодах

Фракция «Единая Россия» Госдумы отказалась рассматривать закон о QR-кодах по причине того, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» — совершенно другая угроза для здоровья и нужно взвешенно принимать подобные решения. Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.

Глава фракции "Единая Россия" объяснил отказ от рассмотрения закона о QR-кодах
Фото: ТАССТАСС

«Мы его [закон] долго прорабатывали. И пришли к пониманию, что ситуация так быстро меняется. По мнению специалистов-вирусологов, „Омикрон“ — уже другая угроза, и необходимо принимать такие решения [о вводе QR-кодов в России] с осторожностью», — рассказал Владимир Васильев в ходе заседания Госдумы, которое транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента.

Ранее Совет Госдумы РФ по инициативе «Единой России» единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. До этого отложить рассмотрение закона о QR-кодах предложило правительство РФ. По словам вице-премьера Татьяна Голиковой, такое решение было принято из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в стране. Кремль также отменил задачу по доработке законопроекта. Из перечня поручений президента РФ Владимира Путина убрали соответствующие пункты, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее глава РФ заявлял, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.

Политика,Владимир Васильев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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