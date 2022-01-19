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1 час назад

Путин и президент Ирана Раиси обсудят в Москве ядерную сделку

Российский президент Владимир Путин в среду, 19 января, проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Раиси официально вступил в должность только 5 августа 2021 года. Он выиграл президентские выборы, набрав свыше 60% голосов избирателей.

Путин и президент Ирана Раиси обсудят ядерную сделку
Фото: Majid Asgaripour/WANA/ReutersMajid Asgaripour/WANA/Reuters

Это первый визит Раиси в Россию в качестве президента. За прошедшие месяцы он уже несколько раз общался с Путиным по телефону. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран планируют обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Будет в том числе обсуждаться выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании организации заявила, что США полностью готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД В конце декабря главы военных ведомств США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц провели встречу, в ходе которой обсудили иранское ядерное досье. Стороны не исключили силового варианта решения проблемы в случае срыва переговорного процесса. Одновременно визит в Израиль отменил Сергей Лавров. "Газета.Ru" разбиралась, какая позиция выгодна Москве в вопросе "ядерной сделки" с Ираном.

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