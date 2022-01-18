Россия эвакуирует дипломатов из Украины

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине поручено подготовиться к выезду из страны, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

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По его словам, 5 января страну покинули 18 человек, большинство и которых дети и жены дипломатов из России. В ближайшие дни ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства в Львове. Как сообщил официальный представитель США, американские власти знали о готовящейся эвакуации.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — говорится в заявлении.

Напомним, Министерство обороны Канады, опасаясь обострения украинского кризиса, отправило в страну отряд сил специального назначения. Военные займутся разработкой плана по эвакуации канадских дипломатов. При этом отправку спецназа не подтвердили ни в Минобороны Канады, ни в кабмине страны.