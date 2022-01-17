В МИД РФ назвали виновных во внутреннем конфликте на Украине

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что в возникновении внутреннего конфликта на Украине виноваты США и Евросоюз, которые заставили ее выбирать между Россией и Западом, пишет «Коммерсантъ».
Он напомнил, что в своде обязательств Хартии европейской безопасности 1999 года прямо записано, что в рамках ОБСЕ ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния.
«Со стороны же НАТО и Евросоюза, подписавшихся подо всеми этими обязательствами, мы регулярно слышим, что если они не придут куда-то, то образуется вакуум, который заполнят «другие». И внутренний конфликт на Украине возник во многом вследствие попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией», - сказал Грушко.
По его словам, проект расширения НАТО связан с двумя геополитическими задачами: установление зоны влияния и ее расширение, а также поиск противника.