Шойгу пригласили в Лондон

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приглашен в Лондон для обсуждения вопросов безопасности. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на выступлении в парламенте.

«Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — передает слова Бена Уоллеса РИА «Новости» .

Надеюсь, что Сергей Шойгу примет это приглашение, добавил министр обороны Великобритании. Он отметил, что Совет Россия-НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах общей безопасности.