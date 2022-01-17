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1 час назад

Шойгу пригласили в Лондон для обсуждения безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приглашен в Лондон для обсуждения вопросов безопасности. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на выступлении в парламенте.

Шойгу пригласили в Лондон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — передает слова Бена Уоллеса РИА «Новости».

Надеюсь, что Сергей Шойгу примет это приглашение, добавил министр обороны Великобритании. Он отметил, что Совет Россия-НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах общей безопасности.

Шойгу закрывает границы РФ для военных

Ранее сообщалось, что 10 января в Женеве прошла встреча России и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по нерасширению. Он заявил о готовности сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО и США на случай отказа от предложения по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал российские предложения призывом НАТО «включить голову», передает телеканал 360.

Политика,Бен Уоллес,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Министерство обороны,НАТО,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
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