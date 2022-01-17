В МИД заявили о предостережении России НАТО

Позиция России, изложенная в проектах договоров о гарантиях безопасности, «абсолютно понятна и предсказуема» - РФ не угрожает и не предъявляет ультиматум, а предостерегает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что в НАТО «прекрасно представляют», о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь в случае, если требования, предъявленные в проектах договоров с США и НАТО, будут отвергнуты.

По словам замглавы МИД России, решение о продолжении диалога или выборе военно-технических мер будут приняты после того, как РФ получит письменный ответ на свои предложения, который ожидается в течение текущей недели.

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», - заявил Грушко.

Он подчеркнул, что в российских предложениях «много строится на принципе взаимности», однако говорить о полной симметрии не приходится, поскольку нынешняя критическая ситуация сложилась в результате расширения НАТО и освоения альянсом новых территорий.

По его словам, попытки договориться с НАТО ранее неоднократно предпринимались российской стороной, но все они были безрезультатными.

«Мы больше не можем полагаться на полутона, на конструктивные — как они любят говорить — неопределенности», - указал замминистра.