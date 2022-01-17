В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

«Ведь не секрет, что нынешние цены на газ бьют рекорды и газовые хранилища в Германии пусты практически, что не было уже несколько десятилетий. Поэтому мне кажется не с тех вопросов и не к тому начинает свой диалог с Россией министр. Потому что, мне кажется, её основная задача не запугивать соседей, а думать о благосостоянии своих граждан и своих предприятий, для которых, безусловно, крайне важен дешёвый газ как для отопления своих домов, так и для возмещения себестоимости своей продукции», — сказал Ананских.