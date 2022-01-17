В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок для знакомства с Россией нужно было выбрать дружеские пути, не пытаясь давить или шантажировать, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в ответ на слова немецкого министра о приостановке сертификации «Северного потока – 2», пишет News.ru со ссылкой на портал «Дума.ТВ».
«Ведь не секрет, что нынешние цены на газ бьют рекорды и газовые хранилища в Германии пусты практически, что не было уже несколько десятилетий. Поэтому мне кажется не с тех вопросов и не к тому начинает свой диалог с Россией министр. Потому что, мне кажется, её основная задача не запугивать соседей, а думать о благосостоянии своих граждан и своих предприятий, для которых, безусловно, крайне важен дешёвый газ как для отопления своих домов, так и для возмещения себестоимости своей продукции», — сказал Ананских.
Он также считает, что Бербок необходимо задать вопрос немецкому правительству, почему при наличии экономических проблем в Германии задержка сертификации газопровода происходит максимально долго.
Ранее Бербок на пресс-конференции в Киеве заявила, что в настоящее время газопровод «Северный поток – 2» не полностью соответствует европейскому праву. Кроме того, по ее словам, есть «геостратегические связи», сообщает ТАСС.