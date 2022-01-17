Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что у каждой службы США есть собственный сценарий на случай эскалации украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так Лавров прокомментировал слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о 18 различных сценариях действий на случай эскалации вокруг Украины.

В интервью Financial Times Нуланд заявила, что не будет раскрывать детали этих сценариев, подчеркнув, что диалог США с союзниками «строится вокруг быстрого причинения острой боли, если Россия сделает что-либо» для эскалации конфликта.

В то же время Нуланд подчеркнула, что в Белом доме заинтересованы в продолжении диалога. По ее словам, в Вашингтоне считают возможным добиться деэскалации и прогресса по некоторым вопросам.

Лавров предположил, что американские чиновники соревнуются друг с другом в составлении сценариев санкций.

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», - отметил министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле знают об упомянутых Нуланд 18 сценариях. По его мнению, их должно быть гораздо меньше, так как постановка вопроса у России «предельно корректная» и не стоит «делать сложным то, что настолько сложным не является».