По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не следит за ситуацией с возвращением на Украину бывшего главы этой страны Петра Порошенко. Об этом пишет ТАСС.
Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на доставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий.
20 декабря 2021 года Порошенко предъявили официальное обвинение в госизмене. Сегодняшнее возвращение политика на родину из заграничного турне обернулось скандалом с попыткой его задержания.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что Порошенко сейчас находится в оппозиции к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили», - пояснил представитель Кремля.
При этом Дмитрий Песков констатировал, что «в целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине». «Это очевидно. Это мы фиксируем», - заявил он.
Ранее Порошенко заявил, что не верит в свой арест на Украине, так как для этого «ноль оснований», а подобными действиями нынешний глава государства «выстрелит себе в ногу».