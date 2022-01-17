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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о слежке за Порошенко

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не следит за ситуацией с возвращением на Украину бывшего главы этой страны Петра Порошенко. Об этом пишет ТАСС.

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на доставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий.

20 декабря 2021 года Порошенко предъявили официальное обвинение в госизмене. Сегодняшнее возвращение политика на родину из заграничного турне обернулось скандалом с попыткой его задержания.

Лишенный паспорта Порошенко пошел на митинг

Песков, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что Порошенко сейчас находится в оппозиции к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили», - пояснил представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков констатировал, что «в целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине». «Это очевидно. Это мы фиксируем», - заявил он.

Ранее Порошенко заявил, что не верит в свой арест на Украине, так как для этого «ноль оснований», а подобными действиями нынешний глава государства «выстрелит себе в ногу».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Петр Порошенко,СБУ,ИТАР-ТАСС,
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