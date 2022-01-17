В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
19 минут назад

Глава делегации РФ обратился в ОБСЕ из-за блокировки Facebook

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой оказать поддержку РФ в связи с блокировкой страницы делегации в Facebook. Об этом пишут РИА Новости.

Глава делегации РФ обратился в ОБСЕ из-за блокировки Facebook
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого администрация Facebook заблокировала доступ к официальной странице делегации МИД России по причине «публикации запрещенного контента». Роскомнадзор обратился к компании Meta, которой принадлежит социальная сеть, с требованием снять ограничения с аккаунта.

Гаврилов в своем обращении попросил генерального секретаря Хельгу Шмидт поддержать законную просьбу российской делегации «своим авторитетом». По его словам, действия Facebook — «вопиющий акт цензуры» в информационном пространстве. Он заранее поблагодарил Шмидт за поддержку.

Постпредство России при ОБСЕ также отметило, что «с сожалением» узнало о блокировке аккаунта делегации.

Ранее между Россией США и НАТО прошла серия консультаций по гарантиям безопасности: 9-10 января этот вопрос поднимался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Политика,В мире,НАТО,Роскомнадзор,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители