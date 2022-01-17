Глава делегации РФ обратился в ОБСЕ из-за блокировки Facebook

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой оказать поддержку РФ в связи с блокировкой страницы делегации в Facebook. Об этом пишут РИА Новости.

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До этого администрация Facebook заблокировала доступ к официальной странице делегации МИД России по причине «публикации запрещенного контента». Роскомнадзор обратился к компании Meta, которой принадлежит социальная сеть, с требованием снять ограничения с аккаунта.

Гаврилов в своем обращении попросил генерального секретаря Хельгу Шмидт поддержать законную просьбу российской делегации «своим авторитетом». По его словам, действия Facebook — «вопиющий акт цензуры» в информационном пространстве. Он заранее поблагодарил Шмидт за поддержку.

Постпредство России при ОБСЕ также отметило, что «с сожалением» узнало о блокировке аккаунта делегации.