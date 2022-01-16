В Кремле предупредили США о последствиях санкций против Путина

Решение США ввести санкции против высшего руководства России, включая ппрезидента Владимира Путина, может привести к полному прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», — отметил Песков.
Если Вашингтон все же решится на такой шаг, то это станет для него «большой ошибкой», добавил он. По его мнению, санкционная политика никогда не приносила должного результата.
Также представитель Кремля отметил, что Россия является «очень-очень» самодостаточной страной, и планируемые Западом экономические рестрикции не причинят ей фатального ущерба.