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3 минуты назад

Песков предупредил США о последствиях санкций против Путина

Решение США ввести санкции против высшего руководства России, включая ппрезидента Владимира Путина, может привести к полному прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

В Кремле предупредили США о последствиях санкций против Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», — отметил Песков.

Если Вашингтон все же решится на такой шаг, то это станет для него «большой ошибкой», добавил он. По его мнению, санкционная политика никогда не приносила должного результата.

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Также представитель Кремля отметил, что Россия является «очень-очень» самодостаточной страной, и планируемые Западом экономические рестрикции не причинят ей фатального ущерба.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,CNN,
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