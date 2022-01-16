В Кремле предупредили США о последствиях санкций против Путина

Решение США ввести санкции против высшего руководства России, включая ппрезидента Владимира Путина, может привести к полному прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», — отметил Песков.

Если Вашингтон все же решится на такой шаг, то это станет для него «большой ошибкой», добавил он. По его мнению, санкционная политика никогда не приносила должного результата.