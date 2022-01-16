Песков: Россия и НАТО подошли к красной линии из-за Украины

"Все это началось с началом 90-х, когда произошло объединение Германии и когда на тот момент Советский Союз и бывший тогда советским лидером Михаил Горбачев согласились с этим. Было обещание с американской стороны, которое, к сожалению, не было зафиксировано в юридически обязывающем документе. Однако была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток. К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам РФ", - сказал он.