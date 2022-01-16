В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США

Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. С такой инициативой он выступил в эфире Youtube-канала «Национальный курс»

Фото: ТАСС ТАСС

По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.

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«Может быть… Ну, я сейчас фантазирую. Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Федоров.

Такой сценарий, по мнению Федорова, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.

Он отметил, что на полигоне нет мирных жителей и, если предупредить США об ударе дня за 2-3, то это будет «хорошая акция демонстрации серьезности намерений»

Другими способами воздействия на США Федоров назвал полетные задания с указанием американских городов и удары по лабораториям США с биологическим оружием.

«Это может быть хорошей демонстрацией решимости», - сказал депутат.

Федоров также заявил, что Россия не пойдет на уступки США и НАТО, несмотря на экономические проблемы, которые могут ей грозить из-за санкций США. Деньги перестают играть роль, когда речь идет о судьбе России. Именно об этом, по его мнению, говорил президент РФ Владимир Путин:

«Для нас важно наше Отечество. Если за него надо заплатить баблом – мы заплатим. Я так понял президента!»

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО может разместить дополнительные войска у границ России, объясняя свои действия якобы планируемой военной операцией против Украины.