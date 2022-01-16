В Германии назвали главную цель Путина

«Европейскому союзу нельзя допустить, чтобы его раскололи. Путин пытается себя и весь мир катапультировать назад в ХХ-й век, стремясь воссоздать биполярный мировой порядок. Но мы не должны втягиваться в эту русскую игру и принимать риторику прошлого», — сказал Рот в интервью газете Handelsblatt.