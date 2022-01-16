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18 минут назад

В Германии назвали главную цель Путина

Председатель внешнеполитического комитета бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что президент России Владимир Путин пытается «катапультировать» весь мир в ХХ-й век. По его словам, российский лидер хочет воссоздать биполярный мировой порядок.

В Германии назвали главную цель Путина
Фото: ReutersReuters

«Европейскому союзу нельзя допустить, чтобы его раскололи. Путин пытается себя и весь мир катапультировать назад в ХХ-й век, стремясь воссоздать биполярный мировой порядок. Но мы не должны втягиваться в эту русскую игру и принимать риторику прошлого», — сказал Рот в интервью газете Handelsblatt.

Помимо этого, демократ выступает за введение жестких санкций против России. Они могут распространяться и на проблемный газопровод «Северный поток — 2».

«Если Россия вторгнется на Украину, то Германия должна ввести жесткие санкции и поставить под вопрос балтийский газопровод. Северный поток был всегда политическим проектом», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему ФРГ не одобряет «Северный поток — 2». Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза. Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии.

Политика,Анналена Бербок,Михаэль Рот,Владимир Путин,МИД,Бундестаг,ЕС,Handelsblatt,
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