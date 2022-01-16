«Высокая напряженность»: Песков оценил ситуацию на границе с Украиной

Напряженность на российско-украинской границе слишком высока, поэтому Москва настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, видеофрагменты которого опубликовала в Twitter газета Hill.

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По его словам, Кремль хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».

По этой причине, по словам Пескова, Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения. Также официальный представитель Кремля отметил, что Вашингтон не представил никаких доказательств своих утверждения о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины.

«Мы все еще ждем доказательств», — заметил он, отметив, что сегодня приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».