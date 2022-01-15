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53 минуты назад

Кадыров обратился к россиянам по поводу ультиматума ингушам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня не поступало обращений из Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров обратился к россиянам по поводу ультиматума ингушам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего», - сказал Кадыров.

Он отметил, что хочет заявить всему миру, особенно, гражданам России, что у Чечни «с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова».

Глава республики отметил, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции. Вопрос рассмотрел Конституционный суд РФ и признал соглашение законным. Однако некоторые представители ингушского общества с решением не согласились.

Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым. После этого, 12 января, глава Чечни выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней.

Ранее сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил Рамзану Кадырову.

Политика,Рамзан Кадыров,
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