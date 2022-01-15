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57 минут назад

Кадыров заявил об отсутствии проблем с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к представителям его рода или к муфтию после его обращения к ингушскому народу с просьбой предъявить обоснованные обвинения, за три дня из Ингушетии никто не обратился.

«Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», – заявил Кадыров, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

В Ингушетии ответили Кадырову тремя претензиями

Ранее сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок.

Напомним, глава Чечни обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток:

«Если я ваш враг – определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить». По словам Кадырова, отсчет начался 12 января в 17.30.

11 ноября в Сети появилось видео, на котором в приграничном с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района тяжелая техника проводит ремонтные работы. Опубликовавший ролик пользователь Facebook Магомед Пидиев назвал это «очередной провокацией соседей», а после в Сети заговорили о том, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор», а также о том, что она якобы может изменить течение русла реки Фортанги.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил, что работы на берегу реки не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.

Политика,Видео,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,РИА Новости,
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