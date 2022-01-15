США пригрозили России «острой болью» в случае вторжения на Украину

США подготовили сценарии действий на случай вторжения России на Украину, которые причинят России «острую боль». Об этом в интервью The Financial Times заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, администрация президента Джо Байдена подготовила в общей сложности 18 вариантов сценария действий на случай эскалации вокруг Украины.

«Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — сказала Нуланд.

Она добавила, что санкции Вашингтона и Брюсселя против РФ могут отличать друг от друга, поскольку иногда США «что-то дается тяжелее, чем Европе, а иногда - наоборот».

Что касается переговоров России и Запада по гарантиям безопасности, то по-настоящему серьезный диалог еще не начался, но стороны услышали взаимные опасения.