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3 часа назад

Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с годовщиной образования ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета Российской Федерации с 11-й годовщиной образования ведомства и подчеркнул всю важность его работы. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Путин поздравил сотрудников СКР с 11-летием ведомства
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России ", - говорится в ней.

Президент добавил, что эта работа требует исключительной компетентности, принципиальности и верности служебному долгу.

Путин подчеркнул, что успешное решение стоящих перед Следственным комитетом задач и вера людей в торжество закона и справедливости зависят от безупречных профессиональных и личных качеств сотрудников.

Политика,Владимир Путин,СКР,
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