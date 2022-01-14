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25 минут назад

Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер

Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Об этом он сказал в эфире радио КП. По словам Жириновского, Назарбаев, скорее всего, давно умер и его похоронили.

Жириновский: Назарбаев давно умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности", – предположил Жириновский.

Он пояснил, что против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. Накануне миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Владимир Жириновский,
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