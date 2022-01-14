Жириновский: Назарбаев давно умер

Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Об этом он сказал в эфире радио КП. По словам Жириновского, Назарбаев, скорее всего, давно умер и его похоронили.

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"Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности", – предположил Жириновский.

Он пояснил, что против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.