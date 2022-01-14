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20 минут назад

В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о провокациях в Донбассе

Публикации западных СМИ о подготовке Россией провокаций в Донбассе являются голословными. Так отреагировал на них пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о провокациях в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ранее такие публикации уже появлялись, но не были ничем подтверждены.

В США обвинили Россию в подготовке операции на Украине под чужим флагом

Ранее CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет провести на Донбассе спецоперацию под чужим флагом. В администрации президента США опасаются, что эта операция может предшествовать масштабному вторжению на Украину, которое может начаться с середины января до середины февраля.

Политика,Дмитрий Песков,Администрация США,CNN,ИТАР-ТАСС,
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