В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о провокациях в Донбассе

По его словам, ранее такие публикации уже появлялись, но не были ничем подтверждены.

Ранее CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет провести на Донбассе спецоперацию под чужим флагом. В администрации президента США опасаются, что эта операция может предшествовать масштабному вторжению на Украину, которое может начаться с середины января до середины февраля.