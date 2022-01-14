«Прямая угроза»: Лавров ответил на заявления Зеленского о русских

Украина собрала большое количество сил ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе и угрожает русским и русскоязычному населению. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неоднократных угрозах украинскому народу, говорящему по-русски, и посоветовал западным коллегам приглядеться к целям украинского лидера в отношении русскоязычных граждан в Донбассе.

«Напомню, что Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники это делают прямо», — отметил он.

Лавров обратил внимание, что пока Запад следит за перемещением российских войск в границах собственной страны, власти Киева уже сосредоточили на линии соприкосновения наиболее боеспособные добровольческие батальоны.

«Я вам приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться с Украины. Это прямая угроза. А что если он всерьез решит накопившиеся там у него силы подразделений ВСУ использовать, чтобы русских оттуда выгнать? Ведь обсуждается же в Киеве план Б?» — заключил глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский считает большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу "Дом", фрагмент которого опубликован в четверг на сайте телеканала.

"Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорий. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", - сказал он. В этой связи глава государства заявил, что "во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ". На территории Донбасса, утверждал Зеленский, "без Украины цивилизации не будет".

В то же время президент обратился к украинцам в Донбассе и выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины.

"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец, - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - заявил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

С победой на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, обещавшего принести мир в Донбасс, ничего принципиально не изменилось. План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и получивший название Комплекс мер по выполнению минских соглашений, до сих пор так и не реализован.

Президент Украины Зеленский подписал спорный закон о коренных народах. Он был принят Верховной Радой 1 июля этого года.

В пресс-релизе, обнародованном на сайте украинского президента, отмечается, что коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Они имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов Украины, могут через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственные средства для финансирования.

Миллионы русских, проживающих на Украине испокон веков, под определение коренного народа не попали. К коренным народам власти Украины отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Таким образом, по этому закону коренными жителями Украины будут считаться всего чуть более 250 тысяч человек, вдобавок, проживающих на территории России. Абсурда добавляет то, что представители первого из этих трех "коренного украинского народа", истребляли два других - караимов и крымчаков, которых нацисты приравнивали к евреям.

Закон вызвал крайне эмоциональные споры и волну критики среди ряда влиятельных украинских политиков и экспертов по международному праву. "Некоренными" народами помимо русских, отныне, после вступления закона в силу на Украине считаются белорусы, евреи, молдаване, венгры, болгары, греки, армяне, азербайджанцы и представители других национальностей, которые проживают на этой территории сотни лет. В соответствии с законом, который всячески лоббировался Зеленским и его окружением, "широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права", они не могут создавать СМИ на своем языке и получать финансирование из госбюджета для своих представительских органов, если таковые будут созданы.

Из исторической территории на Украине выдавливают русских и русскоязычное население. Так президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал украинский закон о языке, передает «МИР 24».

«О языке [приняли закон на Украине]. Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит», – заявил российский лидер.

Президент, комментируя отношения между Россией и Украины, вспомнил цитату главы МИД Российской Империи при Александре II Александра Горчакова: «Россия сосредотачивается».

«Если вы помните его спросили «Россия сердится?» А он ответил: «Нет, Россия не сердится. Россия сосредотачивается», – рассказал глава государства.

Путин напомнил, что обострение в отношениях между Россией и Украиной началось в 2014 году. До этого момента власти России «способствовали становлению новых государств», несмотря на то, что часть исторических российских земель оказалась за пределами РФ.

«Более того, способствовали становлению новых государств. И работали, и готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы они не придерживались внешнеполитической ориентации», – объяснил президент.

Он напомнил, что Москва вела переговоры с Киевом, когда президентом Украины был Ющенко, а премьер-министром – Тимошенко, хотя они говорили о своей «абсолютной прозападной ориентации». При этом никто в России тогда не задумывался о возвращении Крыма.

Однако в 2014 году, по словам Путина, произошел кровавый государственный переворот, в ходе которого людей «сжигали и убивали». При этом действующий тогда президент Янукович уже соглашался уйти от власти буквально на следующий день, что привело бы к «неминуемой победе оппозиции». После этой ситуации, по словам президента, возникла ситуация с Крымом.

«Как мы могли отказать людям, которые там проживают и просят взять их под свое крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке в Донбассе», – рассказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что Донбасс не мыслил себя иначе как часть России, однако «Ленин с товарищами толкнули силой в сторону Украины».

«Вначале его [Донбасс] России отдали, а потом перерешили и создали страну, которая раньше никогда не существовала. Туда засунули территории с историческим народом, который никто не спрашивал о том, где он хочет жить», – сказал глава РФ.

Также он подчеркнул, что пытался уговаривать действующего тогда президента Порошенко не решать вопрос на Донбассе силой. Однако тот не послушал Путина, что в итоге привело к подписанию Минских соглашений, которые являются «единственно возможными». При этом Украина их не хочет исполнять.

Так, по словам Путина, Киев принял закон о коренных народах, который признал русских некоренным народом, хотя они проживают на собственной исторической территории. При этом все призывают Россию исполнять Минские соглашения.

«Мы согласны, а правительство [Украины] внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Там вместо амнистии, ее запрет и чуть ли не уголовное преследование. Вместо выборов вводится военно-административное управление. Вместо амнистии люстрации. Что это такое? И провели это через Венецианскую комиссию. А как нам на это реагировать? Хорошо», – отметил президент.

Российский лидер высказал предположение, что власти Украины готовят военную операцию, поэтому заранее предупреждают: «не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать – такие-то и такие-то новые санкции последуют».

«Это первый вариант, на который мы должны реагировать, думать об этом и что-то делать. Второй вариант – это в целом создание, и я уже говорил об этом в своей статье, на этой территории такой анти-России с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению», – констатировал президент.

По словам Путина, это может привести к тому, что украинские радикалы будут решать вопросы вооруженным путем не только в Донбассе, но и в Крыму. В связи с этим Россия должна «думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу».

«Это серьезный вопрос. Вот говорил о планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это значит, если приведет к конфликту? Это не наш выбор, мы этого не хотим», – добавил российский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает зачастую "безбашенные" решения, что вызывает опасения на Западе. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И [на Западе] <...> боятся, что какая-то глупость разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен", - сказал он.

Лавров отметил, что Зеленский шел на выборы в образе своего персонажа Голобородько из сериала "Слуга народа", с "прогрессивными принципами, с призывами освободить народ от олигархов, соблюдать права русских и других национальный меньшинств, самое главное, принести мир в Донбасс".

Однако, по словам министра, Зеленский не отличается от бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, который назвал "недолюдьми" жителей отделившихся республик. Глава российского дипведомства напомнил, что нынешний украинский лидер назвал жителей Донбасса "особями" и призвал тех, кто чувствует себя русскими, "валить в Россию". При этом данные заявления не были прокомментированы на Западе, указал Лавров.

"Он, в принципе, конечно, "большой демократ". Анализ, который делают наблюдатели за украинской жизнью, в общем-то, отмечает то, что он ведет войну и против олигархов, приняв закон беспрецедентный, который позволяет политическими решениями разбираться с оппонентами справа, и одновременно он [отстраняет] оппонентов слева - Медведчука", - сказал Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента Украины, заявившего о готовности принять участие в саммите «Нормандской четверки», популистскими. Об этом сообщает ТАСС.

«Декларируемая президентом Зеленским готовность провести саммит «нормандской четверки» выглядит просто популистской. Мы уже неоднократно говорили, что для его проведения Киеву необходимо выполнить и домашнюю работу, и теперь уже работу над ошибками, то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи в Париже», — сказала она.

Захарова добавила, что Украина продолжает попытки выставить Россию стороной вооруженного конфликта в Донбассе, чтобы «оправдать свое бездействие». Таким действиям Киева потакают Париж и Берлин, добавила она.

Зеленский заявил во вторник, 11 января, что настало время предметно договариваться о деэскалации конфликта в Донбассе. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак после встречи с советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном призвал Россию возобновить работу в Нормандском формате.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Киев упивается иллюзией реванша, рассчитывая не выполнять Минские соглашения. Об этом он сообщил в эфире RTVI.

По его словам, украинская столица только ищет повод для отказа от выполнения предыдущих договоренностей.

«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников», — уточнил Рябков.

Он предупредил, что Москва не даст возможности возложить на нее ответственность за действия Киева.

Как заметил Рябков, РФ предостерегает Украину и Запад от планов военного решения проблемы с Донбассом.

«Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда», — приводит телеканал заявление замглавы Министерства иностранных дел.

Российский политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева убеждена, что доверять словам Зеленского нельзя.

«Этот человек, как и его предшественник Порошенко, не говорит ничего такого, что бы собирался исполнять. Государственность Украины утрачена», — полагает она, комментируя заявление президента «незалежной».

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с советниками лидеров Франции и Германии, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по прекращению боевых действий в Донбассе.

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран», — сказал он.

Вместе с тем, как отмечает Наталья Макеева, договариваться с Киевом не возможно ни о чем:

«Любые договоренности не имеют никакого смысла. Можно договориться даже о самых фантастических вещах, не важно — хороших ли, плохих ли, но результата договоренности иметь не будут».

Собеседник «Свободной прессы» убеждена: России нужно перестать ориентироваться на Зеленского, который не является источником принятия решений и начать диалог с его кураторами, которые находятся далеко за океаном, в Вашингтоне.

«Зеленский не является руководителем своего государства — он всего лишь выполняет волю коллективного Запада в лице Соединенных Штатов. Мы знаем, что в окружении действующего президента „незалежной“ довольно много американских советников, а также представителей фондов США. Именно так к ним и следует обращаться», — полагает Наталья Макеева.

Она напомнила, что в 2019 году Владимир Зеленский шел на выборы с четкой программой: