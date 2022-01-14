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28 минут назад

Путина проинформировали об итогах переговоров России и США

Президента России Владимира Путина проинформировали о результатах переговоров России и США с их союзниками, и сейчас Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

Путина проинформировали об итогах переговоров России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ", - сказал представитель Кремля.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9-10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, а 13 января на площадке ОБСЕ.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам встречи заявил об отсутствии адекватного ответа или реакции по предложениям о гарантиях безопасности со стороны партнеров по организации. По его словам, после первой дискуссии Совета Россия-НАТО (СРН) представители РФ убедились в том, что необходимо юридически закрепить предложенные МИД гарантии безопасности.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о переговорах с США, напомнил о сцене из боевика "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Таким образом Рябков прокомментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия "может доказать", что не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с США, если "вернет военнослужащих в казармы" или сообщит о том, "какие учения проводятся и какова их цель".

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Политика,Уэнди Шерман,Александр Лукашевич,Сергей Рябков,Арнольд Шварценеггер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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