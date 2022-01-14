WSJ: Путин заткнул Запад за пояс

Американский профессор, эксперт по международным отношениям Уолтер Мид считает, что президенту России Владимиру Путину удалось «заткнуть Запад за пояс», не боясь санкций и добившись выгодных ему переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам Мида, никто не знает, усугубится ли украинский кризис, «но становится все более очевидным, что разделенный и сбитый с толку западный альянс не знает, как справиться с вызовом, который бросает Путин».

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Эксперт назвал западных дипломатов «потерявшимися в нарциссическом тумане грандиозной помпезности». По его словам, в течение последнего десятилетия они пренебрегали Россией и недооценили ее.

Тем временем Запад оказывается в менее выгодном положении, чем в 2014 году, для противостояния давлению России на Украину. Мид отметил, что сомнения Европы в Америке стали сильнее, а пацифизм Германии - еще мощнее. Играет свою роль и зависимость Европы от российской нефти и газа.

По мнению Эксперта, Путин знает, что санкции, которыми России угрожают США, также нанесли бы серьезный удар по Европе. А при нефти дороже 80 долларов за бочку и поддержке Китая Москва может оказаться менее уязвимой для экономических санкций, чем надеется Белый дом.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Позже во время переговоров с Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).