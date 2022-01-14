В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
33 минуты назад

Лавров раскритиковал новую этику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ленты.ру», раскритиковал философию новой этики. Она, по его словам, разрушает накопленную тысячелетиями человеческую мудрость.

Лавров раскритиковал новую этику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я исхожу из того, что бог создал человека и есть у нас, как у представителей различных течений христианства, те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях — и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме», — заявил глава МИД России.

Он отметил, что прямое разрушение новыми идеями старых ценностей очень опасно.

«Такие организации, как ЮНЕСКО, другие гуманитарные агентства, все-таки должны строго следовать своим уставам, а уставы написаны на основе традиционной, классической этики», — рассудил Лавров.

Ранее профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс) Джейсон Хилл заявил, что культура отмены стала шагом на пути к тоталитаризму на Западе. По его словам, феномен культуры отмены можно условно разделить на два вида. Первый — это порицание тех, кто отклонился от «новой этики», которая сейчас навязывается как единственно верная.

Политика,Джейсон Хилл,Сергей Лавров,ЮНЕСКО,МИД,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители