WSJ: действия Путина показали несостоятельность западных политиков

Успех политики президента России Владимира Путина является показателем интеллектуальной и политической несостоятельности Запада. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The Wall Street Journal Уолтер Мид.
По его мнению, в последние десятилетия западные дипломаты "заблудились в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности" и пренебрегали российским лидером как "пережитком отвергнутого прошлого".
Путин, как пишет обозреватель использовал это время "по-другому, восстанавливая Советский Союз под носом у беспомощного, сбитого с толку и занятого своими проблемами Запада".
Именно он на большей части постсоветского пространства решает "кому править, а кому лить слезы", добавляет он.
"Убежденные в том, что в наш просвещенный постисторический век старые правила силовой политики применять нельзя, европейцы болтали о мягкой силе, в результате чего лишь оказались "не у дел" при проведении ключевых переговоров между США и Россией по Украине. По мере того как Китай и Россия становились все более могущественными, уверенными в себе и агрессивными, американцы с энтузиазмом взяли на вооружение политику грубой и подлой поляризации и внутренних культурных войн", - полагает автор.
Разногласия относительно новых санкций в отношении России, которые могут ударить по Европе, а также зависимость от российской нефти и газа Путину "нечего бояться", предполагает он.
"До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов за наш счет", - резюмирует автор.
Ранее The Wall Street Journal ранее писала о том, что последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию на постсоветском пространстве, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал "крупной геополитической катастрофой". По версии обозревателей газеты, Москва вмешивается в дела Грузии, Белоруссии, Украины, а теперь и Казахстана, чтобы приблизить эти государства к себе и якобы подавить инакомыслие, связанное с разворотом в сторону Запада.