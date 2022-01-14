Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале обратился к американским конгрессменам с призывом прекратить хамить и угрожать России.

Он напомнил, что в ходе переговоров президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, и в такой ситуации нужно обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать.

«Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведёт. В первую очередь для США», — написал он.

Володин также подчеркнул, что граждане России воспринимают нападки на Путина как оскорбление всей страны, и призвал Соединённые Штаты меняться.

«Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность. У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — написал он.

Предложенный группой сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины предполагает, помимо прочего, введение санкций в отношении российского президента Владимира Путина, а также премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Это следует из распространенного в среду текста инициативы.

Она получила название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, после чего он поступит на подпись главе государства.

Белый дом ранее заявил о своей поддержке данного законопроекта.

Twitter

"Мы поддерживаем инициативу сенатора Менендеса, которая повлечет за собой серьезные издержки для экономики РФ, а также будет способствовать оказанию Украине дополнительной помощи для обеспечения безопасности в случае дальнейшего вторжения России. Мы продолжим работать с Конгрессом над максимизацией потенциальных издержек для РФ", - написала в Twitter представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Северный поток - 2"

Законопроект также предполагает введение санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Согласно распространенному тексту инициативы, рестрикции должны быть введены против организаций, "ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию" трубопровода, а также их должностных лиц. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз фигурантов этого перечня.

Авторы инициативы утверждают, что газопровод является "инструментом злонамеренного влияния России", а его введение в эксплуатацию будет способствовать "дальнейшему оказанию Россией давления" на Украину. В связи с этим американские законодатели призывают вашингтонскую администрацию "рассмотреть все возможные и подходящие меры", чтобы не допустить начала работы трубопровода.

Кроме того, согласно законопроекту, в случае агрессии РФ против Украины президент Соединенных Штатов должен будет "определить круг иностранных лиц", связанных с нефтяной, газовой, угольной и другими отраслями промышленности, введение санкций в отношении которых отвечает интересам американской национальной безопасности. Соответствующий список глава государства должен представить законодателям, после чего против фигурирующих в перечне лиц должны быть введены рестрикции.

При этом законопроект позволяет президенту делать исключения из содержащихся в нем санкций, исходя из национальных интересов безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Призывы Конгресса США ввести новые санкции против РФ, в том числе в отношении руководства страны, бесперспективны, Россию ими не запугать. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями", - приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.

При этом Антонов выразил мнение, что подобные призывы в США представляют собой попытку повлиять на Москву на фоне ведущихся консультаций по безопасности.

"За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров", - подчеркнул он.

Говоря о санкциях, которые американские законодатели предлагают ввести в случае эскалации ситуации вокруг Украины, глава российского диппредставительства назвал утверждения о якобы вынашиваемом Россией плане нападения на соседнюю страну плодом "больного воображения местных русофобски настроенных кругов" и результатом "их психического расстройства".

"Ответ однозначен: никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет", - подчеркнул Антонов.

"Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии", - добавил он.

Москва ждет адекватной реакции

"В этих условиях порекомендовали бы местным законодателям заняться формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса", - посоветовал российский дипломат.

"Мы - против конфронтации. Наш выбор - выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях", - подчеркнул он.

Посол отметил, что Москва уже представила Вашингтону свои инициативы по выходу из кризиса.

"Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", - заявил Антонов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность новых антироссийских ограничений со стороны США и вероятность ответных шагов Москвы.

Он подчеркнул, что Россия оценивает крайне негативно возможное введение антироссийских санкций, особенно в свете недавних переговоров с США. По словам Пескова, введение ограничений против самого главы государства Владимира Путина может стать «запредельной мерой», сравнимой с разрывом отношений. Пресс-секретарь также указал, что газопровод «Северный поток - 2», в отношении которого Запад грозит санкциями, является коммерческим проектом и попытки Европы увязать его с с вопросами безопасности в Европе абсурдны.

На вопрос об ответных мерах в случае введения санкций Песков ответил, что Москва пока «ничего не планирует отвечать» на эти шаги, так как надеется на «победу хоть какого-то здравого смысла».

«Хотим надеяться, что это только громкие заявления, по-русски — бряцание, чтобы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — отметил представитель Кремля.

Он указал, что попытки давления на Россию, как и попытки недобросовестной экономической конкуренции, лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, что «пора уже принимать во внимание озабоченности», связанные с оказываемым на РФ давлением.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров считает «нервным срывом» инициативу американского парламента ввести новые санкции против РФ. Об этом глава ведомства сообщил в эфире Первого канала.

«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», — подчеркнул Лавров.

Как рассказал министр, он удивился, узнав об инициативах американской стороны.

В том случае, если Вашингтон все же утвердит санкции против Москвы, российская столица не будет «махать дубиной», обратил внимание Лавров.

«Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий», — разъяснил Лавров позицию России.

Министр добавил, что угрозы новых санкций от Соединенных Штатов абсурдны, но у Москвы немного вариантов адекватного ответа.

«Говоря об этих угрозах, санкциях: они настолько аррогантны, абсурдны - по-моему, для любого человека это понятно», — сказал Лавров в интервью.

Угроза новых санкций США против России скорее пока напоминает "игру" и "определенное давление". Об этом заявил журналистам на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Санкции обусловлены определенными действиями России в военной области. Поскольку Россия заявила о том, что она не собирается предпринимать такие действия, то я бы не стал сейчас прогнозировать все последствия, еще рано", - сказал Кудрин (цитата по РИА Новости).

Москва найдет альтернативные решения, чтобы справиться с политикой прессинга и введения новых санкций против России со стороны США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг в интервью телеканалу RTVI.

Дипломат обратил внимание, что наиболее "оголтелые противники" России среди американских политиков, аналитиков и политологов, понимающие, что все применявшиеся до сих пор санкции против Москвы ожидаемого ими эффекта не дали, тем не менее приходят к выводам, что надо "дальше наращивать этот прессинг".

"Мы найдем альтернативы, что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже", - подчеркнул Рябков.

Он выразил удивление, что "серьезнейшие люди" в США, которые "не понаслышке знают, что такое Россия", приходят к выводу, что если "еще чуть-чуть поднажать, то все и случится".

"Это против даже склада нашего психологического, против всей нашей истории и нашего самосознания", - указал замглавы российского дипведомства.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американские санкции против других стран являются неэффективными. Он также согласился, что ограничительные меры не всегда позволяют добиться всех поставленных задач, передает «Интерфакс».

«Я не буду утверждать, что санкции - это панацея... Были и случаи, как при демократах, так и при республиканцах, когда санкции не позволяли достигать всех поставленных целей», - сказал в ходе брифинга в Белом доме Салливан журналисту, отвечая на серию примеров неэффективных американских санкций против других государств.

Ранее Джейк Салливан назвал полезными минувшие консультации по российским предложениям в сфере безопасности. В то же время, по его словам, никаких конкретных сроков новых переговоров США и России по данной повестке пока не обозначено: стороны находятся в постоянном контакте, а Вашингтону необходимо обсудить услышанное в ходе консультаций со своими партнерами.

В Кремле в ответ на этой заявили, что бесконечное затягивание ответа из-за океана Москву не устроит. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, минувшие встречи были организованы не ради самого процесса, а для достижения результата.

Вашингтон усилил давление на страны Евросоюза, чтобы вынудить их быстрее ввести санкции против России. США выразили озабоченность промедлением со стороны Брюсселя, несмотря на то что переговоры идут уже достаточно долго, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники сообщили, что в Белом доме обсудили ряд возможных действий со стороны РФ, в ответ на которые могут быть введены ограничительные меры. В частности, речь идёт об эскалации конфликта на Украине и попытке переворота в стране.

Речь о любых попытках организовать переворот против президента Украины Владимира Зеленского или других действиях по дестабилизации его правительства. <...> Единый фронт экономического сдерживания является решающим рычагом в попытках отвлечь Путина от военных действий, — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил итальянской газете La Repubblica, что Североатлантический альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным партнёром НАТО. Однако обязательства военно-политического блока по защите государств относятся только к странам, входящим в его состав.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что в случае эскалации напряжённости вокруг ситуации на Украине США и их союзники из G7 будут готовы ввести финансовые и экономические санкции против Москвы, а также усилить военную поддержку Киева. В Вашингтоне считают, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию соседней страны.