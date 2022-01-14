Двух соратников Навального внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального — директора ФБК Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова. Об этом сообщает РИА Новости.