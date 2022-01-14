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1 час назад

Двух соратников Навального внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального — директора ФБК Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Двух соратников Навального внесли в список террористов
Фото: ТАССТАСС

«Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск ... Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва», — приводит агентство выдержку из сообщения Росфинмониторинга.

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Ранее стало известно, что CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм о Навальном. Режиссером картины стал канадский документалист Дэниел Роэр.

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