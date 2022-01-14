Когда Россия воспользуется «дубинкой» в переговорах с США

США пообещали дать России «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе. По мнению экспертов, у России есть очевидные военные козыри, но их неумелое использование рискует превратить переговоры по безопасности в гонку вооружений. Удастся ли России вразумить Америку?

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В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия развернет свои силы в Латинской Америке. По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.

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Слова Салливана, вероятно, стали ответом на рассуждения замглавы МИД России Сергея Рябкова, который накануне заявлял о том, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.

В то же время, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, «Россия при рассмотрении вопросов о расширении своего военного присутствия в других странах будет исходить из интересов глобальной стабильности». Кроме того, если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, «когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», добавил министр.

Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует задуматься о последствиях раздуваемой истерии вокруг антироссийских санкций, так как от этого пострадают сами Штаты. Депутат подчеркнул, что «у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем».

Напомним, в декабре 2018 года полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США. Тогда проникновение нашей авиации в Латинскую Америку не оставило равнодушным ни одного крупного политика, а главы Пентагона и Госдепа фактически устроили истерику, поскольку Вашингтон еще со времен принятия «Доктрины Монро» считает этот регион своим «задним двором». Россия, однако, выступает против этой доктрины, о чем неоднократно говорил Сергей Лавров.

«Если речь идет о существенном снижении военного противостояния в Европе, допустим – о неразмещении ракет средней дальности или сокращении военной активности у наших границ, то создание симметричной угрозы на Кубе и в Венесуэле – это сильный аргумент на переговорах России с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил, что Карибский кризис возник из-за того, что СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на развертывание американской стороной ядерных систем в Турции.

«Тогда был похожий дискурс, и в итоге СССР и США взаимно отступили. Так что, как показывает историческая практика, угроза размещения ракет у границ США может быть инструментом в нынешних переговорах», – отметил аналитик.

Однако, если посредством создания угрозы у американских границ Россия захочет ограничить географическое расширение НАТО, то США в ответ пойдут по пути эскалации, заметил политолог.

«Вашингтон будет использовать тот факт, что в плане размещения вооружения у границ Россия более уязвима. В ответ на наше точечное военное присутствие на Кубе и Венесуэле Вашингтон ответит размещением ракет по всему периметру российских границ», – сказал собеседник.

При этом весьма дискуссионна уместность упоминания в переговорах с США и НАТО о новом российском вооружении, которое может атаковать территорию США из любой точки мира, считает Кортунов.

«Что позволено депутатам Госдумы – не позволено Рябкову. Высказывания российских парламентариев о наличии у нас ударных систем, не имеющих аналогов в мире, вероятно, создают необходимый для переговоров с Западом фон, но сам диалог наши дипломаты будут вести, конечно, аккуратнее», – отметил эксперт.

Политолог призвал не расценивать этот российский козырь как актуальный инструмент в политическом торге. «Никто не хочет запустить неконтролируемую гонку военных технологий», – сказал аналитик, добавив, что дальнейший сценарий переговоров России с США и НАТО проявится в ближайшие дни.

«Я бы не сказал, что российско-американские переговоры находятся в тупике. Безусловно, стороны меряются своими военными и политическими возможностями, но это нужно рассматривать как элемент диалога и торга», – сказал в свою очередь политолог-американист Малек Дудаков.

«Понятно, что позиция США на консультации в Женеве была неконструктивной, и в этом смысле симметричная реакция со стороны России вполне логична и понятна: если Вашингтон будет настаивать на включении в НАТО Украины и Финляндии, то мы будем наращивать свое военное сотрудничество со странами Латинской Америки, включая Венесуэлу, Кубу и так далее. Об этом прямо не говорят, но намекают», – полагает эксперт.

«Таким образом Москва пытается показать Вашингтону, что в случае неконструктивного диалога у России есть возможность поставить безопасность США под угрозу. Впрочем, полностью нивелировать вероятность того, что сторонам удастся о чем-то договориться, тоже нельзя», – уточнил собеседник.

По мнению Дудакова, сейчас сложно сказать, поможет ли гипотетическое размещение Россией военной инфраструктуры в Латинской Америке отвлечь США от «российского вторжения» на Украину.

«Безусловно, это усложнит политику США в отношении всей Восточной Европы. Скорее всего, Вашингтон будет продолжать военное сотрудничество с Киевом, но в таком случае ему придется делать это с оглядкой на готовность Москвы ответить симметрично», – предположил политолог.

Собеседник также обратил внимание на очевидно наглое проявление двойных стандартов со стороны американских партнеров на переговорах.

«Как только речь идет о странах, которые находятся рядом с Россией, они высказывают позицию про «свой суверенный путь каждой страны» и так далее, а как только речь заходит о странах Латинской Америки, которые находятся в непосредственной близости от США, то их позиция резко меняется, – говорит Дудаков. – В целом проявление двойных стандартов говорит о слабости позиций Вашингтона на текущих переговорах».

Вместе с тем, источники и данные сервиса Flightradar24 сообщают о том, что в последнюю неделю один из самолетов летного отряда «Россия» курсирует между Кубой и Венесуэлой.

«Очевидно, что тем самым Россия принуждает США к выработке реальных договоренностей по гарантиям безопасности. Мне кажется, не стоит исключать и увеличения военного присутствия России возле границ ЛНР и ДНР», – предположил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Я думаю, что эту «дубину» российская сторона может использовать после того, как США отвергнут два основных пункта, на которых настаивает российская дипломатия: выполнение Украиной «Минских соглашений» и закрепление ее внеблокового статуса», – прогнозирует эксперт.

«Что касается вероятности постоянного и полноценного развертывания российских сил на Кубе и в Венесуэле, то пока она выглядит сомнительной, – уверен Ткаченко. – Скорее всего, такой риторикой Россия дает понять мировому общественному мнению, что именно США нарушают баланс сил, создавая военные базы у границ России. Но практически вряд ли МИД и Минобороны рассматривают такие планы».