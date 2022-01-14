Лавров: «Терпению России пришел конец»

Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, запрягали долго, но сейчас пора ехать. Об этом заявил МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - заявил сегодня в ходе пресс-конференции Сергей Лавров.

Он также отметил, что требование Запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, а время для предложений по гарантиям безопасности было выбрано не случайно.

«Оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», - подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах было упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

С 10 по 13 января прошли переговоры по представленным МИД РФ проектам. После раунда в Женеве первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию, высказала мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину, вернув свои «войска в казармы».